Il commento di Capuano alla gara dell’Italia contro il Belgio
VIDEO / Raphinha torna sulla gara contro l’Inter: "Non mi va ancora giù, ma oggi..."
Dopo la sconfitta dell’Italia nella prima uscita di Mancini da ct. Ecco il commento di Capuano su X:
A leggere oggi i giornali è chiaro che ieri sera la fila…
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