Il commento di Capuano alla gara dell’Italia contro il Belgio

Andrea Della Sala
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Dopo la sconfitta dell’Italia nella prima uscita di Mancini da ct. Ecco il commento di Capuano su X:

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