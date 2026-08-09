VIDEO FCIN1908 / Riso: "Frattesi e C. Augusto, ecco la situazione. Mancini? Io volevo..."

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È finita la tournée estiva dell'Inter, tra Hong Kong e Perth con un bel bottino: una vittoria ai rigori contro il Manchester City (1-1 al 90'), un altro pareggio contro il Milan e la vittoria per 2-1 contro la Juventus in quel di Perth.

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Carlos Augusto, sul suo account Instagram, ha pubblicato una serie di foto della tournée: "Grazie Australia e Hong Kong. Che abbia inizio un'altra grande stagione"