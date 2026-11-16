Cristian Chivu ha trascorso la domenica libera a Monaco di Baviera, dove ha vissuto una serata all’insegna di una delle sue grandi passioni, l’NFL.

L’allenatore dell’Inter ha assistito alla sfida tra Detroit Lions e New England Patriots, di scena all'Allianz Arena di Monaco di Baviera.

Il tecnico dell'Inter, grande appassionato di football americano, è stato invitato all'evento dalla lega statunitense, come già accaduto lo scorso anno a Madrid, quando aveva assistito alla partita tra Washington Commanders e Miami Dolphins al Santiago Bernabeu.

Chivu e la foto con Roger Goodell

L’Inter ha pubblicato sui canali social ufficiali una foto che ritrae Cristian Chivu in compagnia di Roger Goodell, commissioner (direttore generale) della NFL.L’allenatore nerazzurro è stato invitato personalmente da Goodell in tribuna d'onore all'Allianz Arena per assistere alla partita di football americano tra Detroit Lions e New England Patriots.