Il tecnico dell’Inter, grande appassionato di football americano, ha assistito all’Allianz Arena alla sfida tra Detroit Lions e New England Patriots
VIDEO / Inter, Chivu: “Scudetto? Non temo nessuno. Alla ripresa servirà...”
Cristian Chivu ha trascorso la domenica libera a Monaco di Baviera, dove ha vissuto una serata all’insegna di una delle sue grandi passioni, l’NFL.
L’allenatore dell’Inter ha assistito alla sfida tra Detroit Lions e New England Patriots, di scena all'Allianz Arena di Monaco di Baviera.
Il tecnico dell'Inter, grande appassionato di football americano, è stato invitato all'evento dalla lega statunitense, come già accaduto lo scorso anno a Madrid, quando aveva assistito alla partita tra Washington Commanders e Miami Dolphins al Santiago Bernabeu.
Chivu e la foto con Roger GoodellL’Inter ha pubblicato sui canali social ufficiali una foto che ritrae Cristian Chivu in compagnia di Roger Goodell, commissioner (direttore generale) della NFL.
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