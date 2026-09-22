È arrivato all'Inter in estate dopo un lungo corteggiamento da parte del club nerazzurro. Il suo contratto era in scadenza nel 2027 e Curtis Jones era convinto che ricominciare da Milano avrebbe potuto aumentare il livello delle sue motivazioni. Così eccolo in città: 4 presenze in Serie A di cui una da titolare per un totale di 152 minuti, con una precisione passaggi del 94%. C'è ancora tempo per dimostrare le sue capacità, ma ha già convinto tantissimi tifosi nerazzurri.

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Intanto è arrivata la pausa per le Nazionali. Lui non è stato convocato. Il suo allenatore, Chivu, ha dato ai suoi uomini qualche giorno in più di riposo e Jones ne ha approfittato per fare un giro in città. Nei giorni della Milano Fashion Week. Questa sera ha partecipato alla sfilata di Diesel. E intervistato da GQ ha rivelato cosa preferisce dell'Italia.

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