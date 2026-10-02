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Curtis Jones vuole prendersi sempre di più l'Inter. Sta lavorando per questo nella sosta appena cominciata. Si legge infatti sul Corriere dello Sport in edicola stamattina:

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"Insomma, il percorso è ormai tracciato. Si tratta di completarlo. A spingere Jones c’è innanzitutto Chivu, che l’ha voluto a tutti i costi. Nei pensieri dell’allenatore rumeno c’è l’idea che l’ex Liverpool possa aumentare la qualità della mediana, aggiungendo anche l’intensità tipica della Premier.

Il centrocampista ha già lanciato segnali in questo senso: ora devono trasformarsi in partite intere. Sarà utile allora questa pausa del campionato, visto che Jones non è stato convocato dall’Inghilterra ed è rimasto alla Pinetina ad allenarsi. Molto probabile, quindi, che contro il Parma, alla ripresa del torneo, faccia il suo esordio tra i titolari a San Siro. Intanto, domani sarà tra gli osservati speciali nell’amichevole con il Lumezzane".