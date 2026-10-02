Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Davide Bonolis lascia il calcio per il padel. Il figlio di Paolo Bonolis, conduttore TV, e Sonia Bruganelli, anch'essa volto conosciuto della TV, ha condiviso sui social un messaggio per spiegare le motivazioni che lo hanno spinto a dire basta con il calcio giocato e a provare a costruirsi un futuro nel padel.

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Davide, classe 2004, ha giocato anche nelle giovanili di Roma e Sampdoria, con tanto di esperienza tra i pro con la Triestina. Ecco il post di Davide Bonolis su Instagram:

"Il calcio ha fatto parte della mia vita da sempre, anzi, forse è più giusto dire che è con me da quando sono nato. Per inseguire un pallone ho fatto tantissimi viaggi in macchina, traslochi, sacrifici e mi sono trasferito in diverse città, sempre con lo stesso sogno. Ci sono state le notti passate a parlare con mio nonno, pensando insieme a cosa potevo fare per migliorare, e ci sono stati i consigli di mio papà, giorno dopo giorno, sempre presente nel mio percorso. Il calcio mi ha fatto crescere, sognare e vivere emozioni che porterò sempre con me. Ma con la perdita di mio nonno, alcune cose successe nella mia vita e soprattutto gli ultimi anni, che sono stati molto difficili, qualcosa dentro di me è cambiato... CONTINUA A LEGGERE