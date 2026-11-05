Dure le parole del giornalista sul percorso del tecnico italiano sulla panchina del Napoli

Eva A. Provenzano
allegri conferenza stampa (1)

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Su Sportitalia, l'ex direttore di TuttoSport De Paola ha parlato del Napoli e della sconfitta in Champions (4-1 subito in casa del Porto) della squadra di Allegri che mette duramente nel mirino.

DE PAOLA
SI

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«Non scopriamo certo adesso le negatività attorno ad Allegri. Ha subito 22 gol in 14 partite con il Napoli e ne ha perse 7 di queste 14. Questi numeri lo inchiodano. Ed è stato un errore clamoroso da parte di De Laurentiis prendere Allegri. Un errore clamoroso soprattutto a quelle cifre e per tre anni. Io non me lo sarei mai aspettato da De Laurentiis. Io ritengo che Allegri sia bravissimo come macchina da soldi. Io insisto su questo punto, perché è riuscito a strappare dei contratti sempre molto molto onerosi e favorevoli per lui, sia alla Juventus, sia al Milan e sia al Napoli», ha sottolineato il giornalista.

allegri furia
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«Dopodiché, secondo me, manca la sostanza, perché se l'idea era quella di fondare un ciclo nuovo basato sui giovani, si è sbagliato completamente obiettivo», ha infine aggiunto.

(Fonte: SI)

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