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Intervenuto sul suo canale Youtube, Fabio Ravezzani si è espresso così sulla diatriba tra Daniele Adani e Massimiliano Allegri:

"Allegri e Adani continuano a riempire le cronache di quello che succede fuori dal campo in un dissidio che non sembra avere fine e che riguarda soprattutto l'ossessione di Adani nei confronti di Allegri ma anche Allegri ha fatto cose molto discutibili. Le sue dichiarazioni e le due giornate di squalifica non fanno onore a lui e alla sua coerenza. Allegri dice di non aver fatto niente, poi si scopre che ha dato di matto e non è la prima volta.

Ha una doppia personalità, in conferenza è sereno, scherzoso e comprensivo ma poi improvvisamente diventa pazzo in campo, ricordate anche la pessima scena dopo la vittoria della Coppa Italia con la Juventus. Dopo Napoli-Roma dà di matto, dice una frase pesantissima e ingiustificata. Caro Allegri, hai fatto un'allusione offensiva nei confronti della Roma e non ci sono vie di mezzo, o è vera o non è vera. Ma il Milan non è andato in Champions per colpa sua, Allegri è stato straordinario fino a febbraio, poi non ha amministrato il vantaggio che aveva"

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