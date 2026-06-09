Manca solamente l'ufficialità, ma non ci saranno sorprese: Denzel Dumfries sarà un nuovo giocatore del Real Madrid. Oltre alle conferme di Florentino Perez e dei dirigenti dell'Inter, è arrivato anche il messaggio dello Smitshoek, la squadra in cui l'esterno olandese ha dato i primi calci ad un pallone.

Il club olandese ha voluto complimentarsi con lui tramite un post pubblicato sui propci canali social: "Dallo Smitshoek al Santiago Bernabéu. Per 8 anni ha calcato i nostri campi da gioco nelle giovanili, sognando i massimi livelli e muovendo i primi passi nel calcio proprio allo Smitshoek. Oggi, Denzel Dumfries approda al Real Madrid. Un traguardo meraviglioso in una carriera già di per sé impressionante e un'ispirazione per tutti i giovani che si allenano e giocano con noi ogni settimana. I sogni iniziano da qualche parte. Per Denzel, sono iniziati qui, allo Smitshoek. Siamo incredibilmente orgogliosi di ciò che ha raggiunto e gli auguriamo buona fortuna a Madrid!".