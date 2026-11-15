Confermatissimo come punta della Nazionale di Mancini, Esposito si è fatto trovare di nuovo pronto: il club nerazzurro se lo coccola
VIDEO FCIN1908 / I fratelli Esposito lasciano San Siro dopo Italia-Francia
L'Italia, alla fine del primo tempo della gara di NL contro il Belgio, perde tre a uno. La rete che ha aperto le marcature è arrivata ancora da Pio Esposito. 10 gol per l'attaccante dell'Inter in 15 presenze con la maglia della Nazionale. Un feeling che continua e che anche il club nerazzurro ha commentato durante la partita della Nazionale di Mancini.
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In un post la società nerazzurra, pochi minuti dopo la rete segnata dal suo giocatore ha scritto: "Pure instinct".
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