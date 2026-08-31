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Sebastiano Esposito è stato uno dei protagonisti di questa estate di calciomercato. L'ex attaccante dell'Inter è andato allo scontro con il Cagliari, fra mancati allenamenti e certificati medici, riuscendo alla fine ad approdare al Sassuolo. Una vicenda in cui Mario Giuffredi, l'agente del giocatore, si è esposto pubblicamente per difendere il suo assistito, usando anche parole forti nei confronti della dirigenza sarda.

Skysport

Oggi, una volta archiviata questa diatriba, il secondo dei fratelli Esposito ha voluto ringraziare il suo procuratore con un messaggio postato su Instagram: "Grazie. Perché da quando mi hai preso in procura hai dato una svolta alla mia carriera. Grazie. Perché quando c'è stato da darmi un consiglio per il mio futuro, mi hai sempre indicato la strada giusta. Grazie. Perché, soprattutto quest'estate, quando ti hanno tirato m***a addosso hai sempre tenuto duro e mi hai sempre difeso. Grazie. Perché sei un grande procuratore ma soprattutto perché sei una persona speciale. Grazie Mario. Uomo vero in questo mondo".