VIDEO / Inter, Esposito riuscirà a imporsi anche quando Lautaro e Thuram saranno al top?

Si conclude una delle telenovele dell'estate: Sebastiano Esposito è ufficialmente un giocatore del Sassuolo. L'ex Inter (la società nerazzurra vanta su di lui una percentuale sulla futura rivendita), che ha rotto per il mancato adeguamento del contratto, con il Cagliari, giocherà nella prossima stagione al Mapei. Arriva in neroverde in prestito con diritto di riscatto come comunicato dai due club sui siti ufficiali.

Skysport

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"Il Cagliari Calcio comunica la cessione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Sebastiano Esposito, che si trasferisce in prestito sino al termine della stagione sportiva 2026/27 con diritto di riscatto", scrive il club rossoblù. La squadra di Pisacane sarà la prossima avversaria dell'Inter. Il confronto tra Seba e il fratello Pio è rimandato a gennaio, quando i neroverdi di Aquilani saranno ospiti al Meazza.

In un post la conferma dell'arrivo del giocatore da parte del club emiliano: