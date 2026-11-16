Enrico Varriale, su X, ha commentato la sconfitta dell'Italia contro il Belgio per 4-1 e la conseguente eliminazione della Nations Lague. Il giornalista ha fatto un "Bilancio realistico dopo questo torneo, dopo le 6 partite vanno archiviate alcune cose con il segno "+". E poi elenca anche le cose che rientrano nel segno meno. Come "La consapevolezza di essere ancora lontani dalle squadre più forti verso cui il gap di talento e organizzazione tattica è ancora ampio". Tra le note negative c'è anche Pio Esposito che dopo la doppietta con la Francia ha segnato anche contro il Belgio e ha poi sbagliato un rigore al novantesimo. L'attaccante nerazzurro sta mostrando quando potrà essere importante per l'Italia, ma occhio ai paragoni, mette in guardia Varriale CLICCA QUI PER CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO.