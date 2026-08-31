Un cartellone con le foto di Davide Frattesi in maglia Inter e in maglia laziale. Presupponiamo che un tifoso interista lo abbia recapitato al centrocampista che lo fa mostrare alla sua mamma in una stories pubblicata su Instagram.

Ieri il calciatore italiano è stato decisivo per la vittoria della squadra di Gattuso contro il Genoa di De Rossi. Suo il gol che è valso i tre punti. E sue le dichiarazioni a fine gara su un amore vero provato per l'Inter e una voglia di prendersi le responsabilità che lo hanno spinto ad accettare il club biancoceleste.

"Frattesi, mi mancava vederti a San Siro. Sono venuto all'Olimpico solo per te", si legge sullo striscione che Davide ha dato alla mamma. Un'attestazione di stima da parte di un tifoso interista che trova riscontro anche sui social con tantissimi tifosi nerazzurri che scrivono sempre al calciatore e gli augurano il meglio.

Lui non dà per scontato niente e fin dal primo giorno dell'addio di quanto ha amato l'Inter ha detto e ridice. Lo ha fatto anche ieri sera in un momento di euforia per la vittoria con la sua nuova squadra: «Alla fine sono andato via dall'Inter che era una squadra che amavo con tutto il mio cuore perché desideravo prendermi delle responsabilità che non avevo e sentivo di essermi pronto il peso di una situazione sulle spalle e sono venuti qui appositamente. A 26 anni bisogna prendersi delle responsabilità e se hai carattere devi dimostrare di saperlo usare». E lui ne ha tanto.