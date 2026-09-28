Yann Bisseck ha terminato i suoi impegni con la Germania. Jurgen Klopp ha diviso per questa lunga sosta la lista dei convocati in due elenchi: il difensore dell'Inter rientrava tra coloro chiamati per le prime due partite. Dopo aver visto dalla panchina la gara con l'Olanda, ha invece giocato 90' contro la Grecia ieri, nel match perso 2-1 dalla nazionale tedesca.

"Ancora una onore!" ha scritto su Instagram Bisseck, che con Klopp ha ritrovato la maglia della sua nazionale. Ora potrà tornare a Milano e nei prossimi giorni si aggregherà al gruppo di Cristian Chivu.

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