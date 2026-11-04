Nella gara di Venezia Ivan Zazzaroni aveva fatto notare che un fuorigioco fischiato alla squadra di Nicola contro l'Inter non era un fuorigioco e si era dovuto lamentare delle obiezioni dei tifosi dell'Inter. "Questo non è calcio, è salto in lungo. L'autore del gol del Venezia annullato per fuorigioco, Lauberbach, è alto 1,94; chi lo marcava, Carlos Augusto, 1,84. Prendeteli più corti gli attaccanti...", aveva scritto.

E aveva aggiunto nei commenti di Instagram: "È partita la contraerea interista che mi accusa di aver fatto questo post solo perché sull'Inter. Cazzata. Ne ho fatti altri in passato sullo stesso argomento senza guardare alla maglia. Se avessi voluto attaccare l'Inter avrei sottolineato il fallo di Carlos non punito nella stessa azione. Se vi piacciono questi fuorigioco fatti vostri".

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Questa sera, dopo il gol non dato ad Esposito per fuorigioco nella gara di Champions contro il Feyenoord, il giornalista è tornato sullo stesso concetto rivendicando la ragione e 'vendicandosi' un po' con i tifosi nerazzurri che gli avevano contestato il post scritto sul fuorigioco simile fischiato contro il Venezia: "Belli eh, questi fuorigioco? Quanto mi hanno rotto le palle per una sottolineatura. Pensate se fosse successo sullo 0-0. Non è calcio".