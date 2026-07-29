Il giornalista ha sottolineato la crescita del difensore tedesco classe 2000 focalizzandosi sul valore di mercato secondo Transfermarkt
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Yann Bisseck rinnova con l’Inter fino al 2031. Il difensore tedesco ha raggiunto l'accordo totale con il club nerazzurro per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2031 a 3 milioni di euro netti a stagione.
Dopo la notizia lanciata da FCINTER1908.IT, Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, ha commentato attraverso il suo profilo X.
Biasin ha sottolineato la crescita del difensore tedesco classe 2000 soffermandosi sul valore di mercato secondo Transfermarkt, sito di riferimento del settore, a distanza di tre anni dal suo arrivo in nerazzurro.
"Il difensore tedesco, 25 anni, arrivato in nerazzurro nell’estate del 2023 dall’Aarhus per 7,2 milioni (pagati in tre rate) attualmente ha un valore indicativo su Transfermarkt di 50 milioni di euro".
“Yann Bisseck rinnova con l’Inter fino al 2031”— Fabrizio Biasin (@FBiasin) July 29, 2026
Il difensore tedesco, 25 anni, arrivato in nerazzurro nell’estate del 2023 dall’Aarhus per 7,2 milioni (pagati in tre rate) attualmente ha un valore indicativo su Transfermarkt di 50 milioni di euro. pic.twitter.com/xaRgba2Jxd
Il valore, secondo le stime, è cresciuto di sette volte rispetto a quando è sbarcato a Milano per vestire la maglia dell'Inter.
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