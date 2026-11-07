VIDEO / Fabregas: "L'Inter è la più forte e per noi è un test. C'è abbastanza differenza"

Mirwan Suwarso, il presidente del Como, alla vigilia della sfida contro l'Inter ha pubblicato una foto molto importante per lui, quella insieme all'ex presidente e proprietario nerazzurro Massimo Moratti che ha avuto l'onore di incontrare come ha annunciato lui stesso su Instagram.

Il numero uno del club lariano ha scritto su Instagram: "È stato un vero onore e un grande piacere incontrare Presidente Moratti, un uomo la cui passione e dedizione hanno contribuito a creare alcuni dei momenti più indimenticabili della storia del calcio. Trascorrere del tempo con lui e imparare dalla sua esperienza ha significato molto per me. Grazie, Presidente Moratti, per il suo tempo e per aver condiviso la sua saggezza".