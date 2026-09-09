Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Curtis Jones parla già da leader. Il centrocampista nerazzurro, ieri protagonista anche in negativo nell'episodio che ha portato al primo gol del Real Madrid, sprona comunque l'ambiente dopo la sconfitta spagnola e in vista dei prossimi appuntamenti. "Non sarebbe mai stata facile, ma ci sono tanti aspetti positivi da cui ripartire! Ora testa alla prossima", ha scritto nel post condiviso negli ultimi minuti su Instagram.

Getty Images

Tutti, come sottolinea l'ex Liverpool, erano consapevoli di quanto fosse complicato affrontare la squadra di Mourinho, ma non per questo l'Inter si è data per vinta. Anzi, i nerazzurri hanno mantenuto la loro identità e hanno reagito anche alle disattenzioni individuali. C'è tanto nel bagaglio di ognuno da tenere in considerazione nel percorso di crescita collettivo e individuale.