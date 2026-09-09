Parole da leader del centrocampista inglese rivolte allo spogliatoio e all'ambiente dopo la sconfitta in Real Madrid-Inter di ieri
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Curtis Jones parla già da leader. Il centrocampista nerazzurro, ieri protagonista anche in negativo nell'episodio che ha portato al primo gol del Real Madrid, sprona comunque l'ambiente dopo la sconfitta spagnola e in vista dei prossimi appuntamenti. "Non sarebbe mai stata facile, ma ci sono tanti aspetti positivi da cui ripartire! Ora testa alla prossima", ha scritto nel post condiviso negli ultimi minuti su Instagram.
Tutti, come sottolinea l'ex Liverpool, erano consapevoli di quanto fosse complicato affrontare la squadra di Mourinho, ma non per questo l'Inter si è data per vinta. Anzi, i nerazzurri hanno mantenuto la loro identità e hanno reagito anche alle disattenzioni individuali. C'è tanto nel bagaglio di ognuno da tenere in considerazione nel percorso di crescita collettivo e individuale.
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