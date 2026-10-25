In questo periodo è uno dei protagonisti assoluti dell'Inter che vince nonostante tutto. Carlos Augusto oggi è stato mandato in campo dal primo minuto da esterno sinistro nella gara contro la Fiorentina. E ha giocato in due ruoli, prima al posto di Dimarco, poi è andato dietro in difesa. Veniva dalla gara come MVP nella partita contro lo Shakthar. Nella gara contro la formazione viola due da traverse e sempre presente là davanti. È in forma e si vede e a sinistra è un valore aggiunto per Chivu.

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Il mister è uscito sfinito dalla partita, dopo la battaglia di Thuram e il gol su rigore segnato da Zielinski si è piegato sulle gambe e ha bevuto un po' per ritrovarsi. Ormai l'Inter ha abituato a vittorie in rimonta un po' tutti, ma oggi è stato complicato e sono serviti 96 minuti per riprendersi tutto. Alla fine sono arrivati i tre punti e il commento sui social di uno degli uomini più rappresentativi della squadra nerazzurra in questo momento.

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"Vincere così è ancora meglio", ha scritto Carlos Augusto in un post pubblicato sui social insieme alle immagini della partita di San Siro. Ma se un po' di apnea ce la si può risparmiare...