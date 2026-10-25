Il commento del giocatore dopo la vittoria contro la Fiorentina: è l'ennesima sfida che la squadra nerazzurra vince dopo essere passata in svantaggio
VIDEO FCIN1908 / Inter-Fiorentina 2-1: vittoria da Pazza Inter. Thuram sale in cattedra
In questo periodo è uno dei protagonisti assoluti dell'Inter che vince nonostante tutto. Carlos Augusto oggi è stato mandato in campo dal primo minuto da esterno sinistro nella gara contro la Fiorentina. E ha giocato in due ruoli, prima al posto di Dimarco, poi è andato dietro in difesa. Veniva dalla gara come MVP nella partita contro lo Shakthar. Nella gara contro la formazione viola due da traverse e sempre presente là davanti. È in forma e si vede e a sinistra è un valore aggiunto per Chivu.
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Il mister è uscito sfinito dalla partita, dopo la battaglia di Thuram e il gol su rigore segnato da Zielinski si è piegato sulle gambe e ha bevuto un po' per ritrovarsi. Ormai l'Inter ha abituato a vittorie in rimonta un po' tutti, ma oggi è stato complicato e sono serviti 96 minuti per riprendersi tutto. Alla fine sono arrivati i tre punti e il commento sui social di uno degli uomini più rappresentativi della squadra nerazzurra in questo momento.
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