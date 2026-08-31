Grande dominio ieri dell'Inter sul campo del Cagliari: nonostante ciò il risultato è rimasto comunque in bilico ed è stato decisivo il salvataggio di Bisseck
VIDEO / Champions, Club Brugge pesca l'Inter: Sommer 'sotto choc'. Tresoldi scrive a Stankovic
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Grande dominio ieri dell'Inter sul campo del Cagliari: nonostante ciò il risultato è rimasto comunque in bilico ed è stato decisivo il salvataggio di Yann Bisseck su Adopo nel finale.
Nel post gara, Josep Martinez, portiere nerazzurro, ha ringraziato il suo centrale: "Grande salvataggio fratello". Non si è fatta attendere la replica del tedesco, tutta da ridere: "Dammi i guanti subito", ha scritto.
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