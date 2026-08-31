Grande dominio ieri dell'Inter sul campo del Cagliari: nonostante ciò il risultato è rimasto comunque in bilico ed è stato decisivo il salvataggio di Bisseck

Marco Astori
tresoldi brugge (1)

VIDEO / Champions, Club Brugge pesca l'Inter: Sommer 'sotto choc'. Tresoldi scrive a Stankovic

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Grande dominio ieri dell'Inter sul campo del Cagliari: nonostante ciò il risultato è rimasto comunque in bilico ed è stato decisivo il salvataggio di Yann Bisseck su Adopo nel finale.

cagliari inter
Getty Images

Nel post gara, Josep Martinez, portiere nerazzurro, ha ringraziato il suo centrale: "Grande salvataggio fratello". Non si è fatta attendere la replica del tedesco, tutta da ridere: "Dammi i guanti subito", ha scritto.

ChatGPT Image 31 ago 2026, 09_36_31

Screenshot 2026-08-31 alle 09.37.30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti