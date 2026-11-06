Cosa fare con Calhanoglu? Juve e Como pronte all'assalto. Bivio, scenari e rischi

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"Inizia un nuovo capitolo. Grato per la fiducia". Con queste parole Simone Lo Schiavo, appena entrato nell'organigramma societario dell'Inter, ha condiviso la notizia sul suo profilo Instagram. Il nuovo 'director of football development' farà direttamente riferimento al direttore sportivo Dario Baccin, con cui collaborerà per lo sviluppo del settore giovanile principalmente.

Dopo una prima esperienza alla Vibonese, Lo Schiavo è stato Direttore dell’Area Scouting e poi Coordinatore tecnico del Settore Giovanile dell’A.S. Roma. In seguito, ha prima ricoperto il ruolo di Responsabile Scouting dell’U.S. Salernitana per poi entrare a far parte dell’Area Scouting del Palermo F.C.