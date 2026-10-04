Il difensore nerazzurro, oggi in prestito all’Estudiantes, ha giocato tutto il secondo tempo del 7-0 contro il Burkina Faso
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Nella notte del 7-0 sul Burkina Faso e del nuovo traguardo di Lautaro Martinez, che eguaglia Sergio ‘Kun’ Aguero nella classifica marcatori all-time dell’Argentina a quota 42 al terzo posto, alle spalle di Messi e Batistuta, arriva l’esordio con l’Albicelester di Tomas Palacios.
Il difensore argentino di proprietà dell’Inter e in prestito all’Estudiantes è sceso in campo a inizio del secondo tempo al posto di Lisandro Martinez, disputando tutta la ripresa.
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La gioia social di Palacios
Al termine della sfida, Tomas Palacios ha espresso tutta la sua gioia per il traguardo con un post sui suoi canali social.
“Felice di debuttare con la maglia più bella del mondo. Provo tante emozioni, oggi posso dire di aver realizzato uno dei miei sogni. Grazie a tutte le persone che mi sono sempre vicine, specialmente la mia famiglia. Vamos Argentina!”.
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