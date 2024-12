Inter-Parma, il post della Lega Serie A: “Un match speciale per i Thuram”

" Due generazioni, un legame speciale ". Così su Instagram la Lega Calcio Serie A racconta la partita tra Inter e Parma che si giocherà a San Siro alle 18.30. Nella foto Lilian Thuram, ex giocatore gialloblù, e il figlio Marcus, attaccante dell'Inter . "Inter-Parma è un match speciale per la famiglia Thuram . Passato e presente si incontrano", si legge nel post dedicato alla partita e che vede padre e figlio in versione cartone animato.

L'attaccante nerazzurro è nato proprio a Parma, la città nella quale il papà giocava nel 1997, prima di trasferirsi alla Juventus nel 2001. Per il giocatore nerazzurro è la prima volta contro la squadra con cui il suo papà ha vinto una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana e una storica Coppa UEFA. A fine maggio, quando è arrivato lo scudetto, abbiamo visto Marcus festeggiare proprio con suo padre in campo e hanno dato vita a siparietti divertenti, per il passato bianconero di Lilian, che sono stati apprezzatissimi dai tifosi nerazzurri. Che apprezzano da inizio stagione l'attaccante che, forte dell'esperienza della stagione precedente, è diventato essenziale per Inzaghi. Finora ha segnato 10 gol, 9 in campionato e 1 in CL, in 17 gare giocate e chissà che non allarghi il suo bottino proprio contro la squadra che è stata cruciale nella carriera del suo papà.