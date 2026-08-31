Benjamin Pavard esulta sui social per aver indossato di nuovo la maglia dell'Inter nella sfida vinta ieri 1-0 a Cagliari.

Alessandro Cosattini

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Benjamin Pavard esulta sui social per aver indossato di nuovo la maglia dell'Inter nella sfida vinta ieri 1-0 a Cagliari. Ecco le parole del difensore francese, direttamente sul suo profilo Instagram.

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"È sempre un onore indossare questa maglia. Bello tornare con una vittoria", ha scritto Pavard.

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