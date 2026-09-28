Senso della posizione, istinto puro, colpo di genio: Pio Esposito ha iniziato la stagione alla grandissima, andando a segno con un gol meraviglioso nel successo ottenuto dall'Inter nella prima giornata di campionato.

Sul punteggio di 2-1 per l'Inter, con i nerazzurri alla carica alla ricerca della terza rete, Pio ha preso posizione in area di rigore mentre Diouf puntava l'avversario sulla destra: il francese è arrivato sul fondo e ha messo in mezzo un cross basso, leggermente arretrato, ed Esposito si è inventato una prodezza.

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La rete di Pio Esposito

Colpo di tacco, palla arpionata e girata in porta, boato di gioia e meraviglia di San Siro, muscoli mostrati allo stadio.

La squadra lo ha raggiunto sotto la curva per festeggiare un gol bellissimo e pesante, che ha consentito all'Inter di indirizzare definitivamente un match che nel primo tempo si era rivelato ricco di insidie.

Inter, scelto il gol di agosto e settembre

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Il gol di Pio, la rete copertina della prima giornata della Serie A 2026/27, è stata scelta dai tifosi nerazzurri come la migliore dei mesi di agosto e settembre: Pio Esposito vince il premio eFootball Goal of the month con la sua rete contro il Monza!

(Fonte: Inter.it)