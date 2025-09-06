Italia, Bastoni sui social: “Bella vittoria, entusiasmo e la gioia del gol”

Il difensore ha segnato nella gara di esordio di Gattuso in panchina e ha condiviso sul suo profilo la sua soddisfazione

Eva A. Provenzano Caporedattore 6 settembre 2025 (modifica il 6 settembre 2025 | 14:16)

"Bella vittoria, entusiasmo e la gioia del gol".Alessandro Bastoni, sui social, racconta la serata della vittoria dell'Italia contro l'Estonia. Cinque a zero per la prima Nazionale di Gattuso e gol per il difensore nerazzurro, il quinto. Il giocatore interista ha condiviso la sua gioia con i suoi follower.

Il ct ha optato per una difesa a 4 che diventa una difesa a 3 in fase d'attacco e il difensore nerazzurro ha spiegato: «Sì, anche perché in costruzione siamo a tre. Poi è tanto anche il riferimento, ci fa prendere le nostre responsabilità; quando un uomo parte devi tenerlo. È ancora presto per dare risposte ma sono segnali che prendiamo volentieri».

Sui social il giocatore nerazzurro ha raccolto l'applauso dell'Inter e tante pacche sulle spalle dai tifosi interisti che hanno commentato con "Orgoglio italiano e dell'Inter" e sperano: "Mi raccomando, ripetiti sabato 13". Dose sana di egoismo nerazzurro.