L'esterno inglese dell'Inter ha voluto complimentarsi con il suo compagno di Nazionale
VIDEO FCIN1908 / Inter, ecco Spence. L'inglese sbarca a Milano: "Hello everyone, forza Inter!"
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Harry Kane è il vincitore del Pallone d'Oro 2026. L'attaccante del Bayern Monaco si è aggiudicato l'ambitissimo trofeo al termine di una stagione da assoluto protagonista, chiusa con 73 gol complessivi, trionfando davanti a Kylian Mbappe e Lamine Yamal. Tra i tanti complimenti ricevuti ci sono anche quelli di Djed Spence, esterno dell'Inter e suo compagno di Nazionale. Queste le parole scelte dal numero 99 nerazzurro su Instagram: "Mio capitano".
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