Dal premio come miglior giovane a Yamal fino al miglior allenatore dell'anno, il ct della Spagna De La Fuente: tutti i nomi dei protagonisti dell'edizione 2026 del premio

Eva A. Provenzano
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VIDEO / Ronaldo non ha perso il tocco! Lo sfidano e lui... guardate dove la mette

Era una corsa molto equilibrata e c'era incertezza sul vincitore. Alla fine l'ha spuntata Harry Kane, forse un po' a sorpresa. Scarpa d'oro, miglior attaccante ed è suo anche il Pallone d'oro 2026. Il giocatore inglese del Bayern Monaco ha ritirato il premio dalle mani del Fenomeno Ronaldo.

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LA TOP TEN DEL PALLONE D'ORO

1 Harry Kane 2 Kylian Mbappé
3 Lamine Yamal
4 Rodri
5 Lionel Messi
6 Khvicha Kvaratskhelia
7 Ousmane Dembele
8 Erling Haaland
9 Michael Olise
10 Fabian Ruiz
ronaldo consegna kane

ALEXIA PUTELLAS

Il pallone d'oro femminile, consegnato da Michael Owen, è andato a Alexia Putellas (per la terza volta) calciatrice del London City Lionesses (ex Barcellona) e della nazionale spagnola.

Tutti i premiati del Pallone d'Oro

kane
MIGLIOR ATTACCANTE MASCHILE DELL'ANNO: Harry Kane (Bayern Monaco e Inghilterra). È il premio per chi ha segnato più gol con la squadra di club e la Nazionale, in tutte le competizioni. Che è anche il vincitore della Scarpa D'Oro (che vince chi segna più gol nei cinque maggiori campionati europei con un coefficiente di difficoltà diverso).
MIGLIOR ATTACCANTE FEMMINILE:Charlyn Corral (Pachuca e Messico)

MIGLIOR CLUB MASCHILE: PSG (che ha vinto la Champions League 2025-2026, ha ritirato il premio consegnato da Vieira Dembélè)

MIGLIOR CLUB FEMMINILE: Barcellona (che ha vinto la Champions League 2025-2026, premio ritirato dal presidente Laporta);

SOCRATES AWARDS (Il premio che si consegna a chi si distingue particolarmente per l'impegno nel sociale): Bukayo Saka;

MIGLIOR PORTIERE SQUADRA MASCHILE: Unai Simon (numero uno della Spagna dell'Athletic Bilbao);

MIGLIOR PORTIERE SQUADRA FEMMINILE: Cata Coll (numero uno della Spagna femminile e del Barcellona);

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MIGLIOR ALLENATORE MASCHILE: Luis de La Fuente (CT della Spagna che ha vinto il Mondiale 2026);

WOMEN’S COACH OF THE YEAR: Pere Romeu (Allenatore del Barcellona femminile);

GIOVANE TALENTO FEMMINILE DELL'ANNO: Vicky Lopez (Barcellona);

GIOVANE TALENTO MASCHILE DELL'ANNO: Lamine Yamal (Barcellona).

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