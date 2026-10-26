VIDEO / Ronaldo non ha perso il tocco! Lo sfidano e lui... guardate dove la mette

Era una corsa molto equilibrata e c'era incertezza sul vincitore. Alla fine l'ha spuntata Harry Kane, forse un po' a sorpresa. Scarpa d'oro, miglior attaccante ed è suo anche il Pallone d'oro 2026. Il giocatore inglese del Bayern Monaco ha ritirato il premio dalle mani del Fenomeno Ronaldo.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

LA TOP TEN DEL PALLONE D'ORO

2 Kylian Mbappé3 Lamine Yamal4 Rodri5 Lionel Messi6 Khvicha Kvaratskhelia7 Ousmane Dembele8 Erling Haaland9 Michael Olise10 Fabian Ruiz

Il pallone d'oro femminile, consegnato da Michael Owen, è andato a Alexia Putellas (per la terza volta) calciatrice del London City Lionesses (ex Barcellona) e della nazionale spagnola.

Tutti i premiati del Pallone d'Oro

Ousmane Dembélé, one of the leader for the PSG Squad! #ballondor pic.twitter.com/l0axPV5WDk — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026

MIGLIOR ATTACCANTE MASCHILE DELL'ANNO:(Bayern Monaco e Inghilterra). È il premio per chi ha segnato più gol con la squadra di club e la Nazionale, in tutte le competizioni. Che è anche il vincitore della Scarpa D'Oro (che vince chi segna più gol nei cinque maggiori campionati europei con un coefficiente di difficoltà diverso).MIGLIOR ATTACCANTE FEMMINILE:(Pachuca e Messico)

MIGLIOR CLUB MASCHILE: PSG (che ha vinto la Champions League 2025-2026, ha ritirato il premio consegnato da Vieira Dembélè)

MIGLIOR CLUB FEMMINILE: Barcellona (che ha vinto la Champions League 2025-2026, premio ritirato dal presidente Laporta);

SOCRATES AWARDS (Il premio che si consegna a chi si distingue particolarmente per l'impegno nel sociale): Bukayo Saka;

MIGLIOR PORTIERE SQUADRA MASCHILE: Unai Simon (numero uno della Spagna dell'Athletic Bilbao);

MIGLIOR PORTIERE SQUADRA FEMMINILE: Cata Coll (numero uno della Spagna femminile e del Barcellona);

MIGLIOR ALLENATORE MASCHILE: Luis de La Fuente (CT della Spagna che ha vinto il Mondiale 2026);

WOMEN’S COACH OF THE YEAR: Pere Romeu (Allenatore del Barcellona femminile);

GIOVANE TALENTO FEMMINILE DELL'ANNO: Vicky Lopez (Barcellona);

LAMINE YAMAL IS THE 2026 MEN YOUNG TALENT OF THE YEAR!



✅ 2024

✅ 2025

✅ 2026



The Spanish wonderboy is unstoppable.#ballondor with @adidasUK pic.twitter.com/06xA9tnaS2 — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026

GIOVANE TALENTO MASCHILE DELL'ANNO:(Barcellona).