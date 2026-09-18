Qualcuno ha avuto dubbi sulla sua presenza nella gara contro la Roma. Perché con l'Udinese era rimasto in panchina, si era scaldato, poi l'Inter aveva risolto in rimonta e lui era tornato ad accomodarsi. Ma Lautaro Martinez nella gara dell'Olimpico ci sarà. Se qualche problemino fisico aveva suggerito a Chivu di tenerlo fuori con l'Udinese (ha giocato tutte le gare precedenti), in questa settimana li ha superati e si candida per guidare l'attacco nerazzurro. Insieme a lui dal primo minuto dovrebbe esserci l'altra metà della ThuLa, Thuram.

Getty Images

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

È ancora presto per ogni plausibile discorso su lotta scudetto e obiettivi, ma Lautaro sa qual è l'importanza di questa partita, contro la squadra di Gasperini che è appaiata al primo posto a 12 punti con la formazione nerazzurra. È la gara che precede la pausa per le Nazionali e non si vuole lasciare nulla al caso dato quanto sarà lunga e quanto tempo si avrà per pensare ad eventuali strascichi.

Un segnale il capitano lo manda dai social con le foto dell'allenamento del pomeriggio scattate prima della partenza per la capitale. Il suo viso duro quanto basta che guarda verso l'orizzonte con il pallone in mano: concentrato, concentratissimo e pronto a riprendersi l'Inter e la fascia che ha lasciato a Barella con tutta la sua forza da capitano.