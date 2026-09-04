384 gol in una foto. L'Inter con un post sui social celebra due degli attaccanti più prolifici della storia nerazzurra. Ieri Lautaro Martinez ha ricevuto il premio come miglior attaccante al Gran Galà del Calcio AIC.

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A consegnarglielo è stato Alessandro Altobelli, ex giocatore nerazzurro. Insieme sono ai primi posti della classifica marcatori della storia nerazzurra. Al primo posto c'è Meazza con 284 gol segnati. Al secondo c'è proprio Spillo con 209 reti in 466 partite in maglia nerazzurra. Lautaro, nella stagione scorsa, ha superato Boninsegna e si è portato a quota 171 in 287 gare.

Il club nerazzurro in un post ha celebrato due re dei gol nerazzurri che hanno lasciato, ognuno a modo proprio, il segno sul pianeta Inter.