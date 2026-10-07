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In Argentina si è chiusa un'era: Lionel Messi ha disputato la sua ultima partita con la maglia della Seleccion. A rendergli omaggio non poteva mancare Lautaro Martinez, suo compagno di tante battaglie con la Nazionale albiceleste.

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L'attaccante dell'Inter ha affidato a Instagram il suo messaggio: "È finalmente arrivata quella notte che non avremmo mai voluto vedere, e ce la siamo goduta fino in fondo, proprio come tutti i momenti che abbiamo condiviso con te. Sei stato, sei e sarai sempre il più grande di tutti i tempi. Grazie di tutto, Leo".