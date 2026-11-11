Il giocatore dell'Inter ha raccontato sul suo profilo Instagram gli allenamenti di Appiano e i tifosi non vedono l'ora di rivederlo a San Siro
VIDEO / Chivu: "Non si cancella tutto per il derby, ho un gruppo sano. Per noi Lautaro..."
Si è fatto male a metà ottobre e manca in campo da un mese. Lautaro Martinez tornerà a disposizione di Chivu dopo la pausa per le Nazionali, sui social ha postato le immagini dell'allenamento che ha svolto in solitaria in attesa di rientrare con il gruppo. Il capitano è rimasto ai box per curare il suo risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra e scalpita. Non vede l'ora di tornare in campo anche per aiutare i suoi compagni che lo hanno egregiamente sostituito in questo periodo di assenza.
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Come Thuram che è stato sempre tra i migliori in campo e si è caricato l'Inter sulle spalle. Per un affaticamento ha dovuto rinunciare alla Nazionale francese ed è tornato alla Pinetina in queste ore, si allenerà per un po' a parte, ma ci dovrebbe poi essere quando ricomincerà il campionato per i nerazzurri.
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"Tira piano, non farti male", sta attento qualcuno. "Aspetto il tuo rientro come si aspetta lo stipendio a fine mese", scrive un altro tifoso. "I bambini aspettano babbo natale, io aspetto il tuo ritorno", scrive qualcun altro. E c'è pure il commento del fratello Jano: "Daleeeee".
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