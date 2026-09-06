Bruno Longhi si è espresso così sulla direzione arbitrale di Sozza in Inter-Napoli: "Resta comunque un fatto molto positivo"

Matteo Pifferi
vitiello inter Napoli (1)

FCIN1908 / Inter, rimonta clamorosa: la ThuLa manda il Napoli a meno 6

Inter-Napoli è stata una partita ad alta intensità ma ha fatto discutere la direzione arbitrale adottata da Sozza.

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esposito inter napoli vola in area
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Il direttore di gara ha adottato un metro molto permissivo, tanto che non sono mancate le proteste, da ambo le parti, per trattenute tra difensori e attaccanti e spinte non ravvisate dall'arbitro.

Calvarese su Inter-Napoli

Intervenuto su Twitter, Bruno Longhi, giornalista, ha commentato così il nuovo corso arbitrale da quando Orsato è diventato il nuovo designatore. CONTINUA A LEGGERE

longhi inter bastoni

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