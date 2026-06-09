Eriksen sta bene. Sui social arriva l’abbraccio di Lautaro

Dopo il malore avuto nella gara contro l'Ucraina il giocatore ha rassicurato tutti tramite social ed è arrivato il commento del suo ex compagno

Eva A. Provenzano Caporedattore 9 giugno 2026 (modifica il 9 giugno 2026 | 17:46)

Un nuovo malore nella gara della Danimarca contro l'Ucraina aveva aperto a brutti ricordi. È stato diverso questa volta, Christian Eriksen è uscito dal campo con le sue gambe, protetto sotto dei teli da compagni e avversari. È stato in ospedale per accertamenti, poi ha confermato le versioni della Federazione danese che aveva rassicurato tutti sulla sua situazione in continuo miglioramento.

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Il calciatore, nel 2021 all'Europeo, si era accasciato a terra nella gara contro la Finlandia scioccando in diretta tifosi e addetti ai lavori. Quella volta giocava nell'Inter e fu costretto ad un'operazione per impiantare un pacemaker. Proprio per questo, dato che in Italia non è consentito giocare con un defibrillatore sottocutaneo, il giocatore danese aveva lasciato il club nerazzurro e la Serie A dopo aver vinto lo Scudetto con Conte. Ma ha lasciato tracce nel mondo nerazzurro.

Anche Lautaro Martinez, suo ex compagno, gli ha mandato a distanza un abbraccio: "Forza, fratello", ha scritto il capitano nerazzurro impegnato con la Nazionale Argentina ai Mondiali. C'era sotto al post di Eriksen anche l'emoticon della forza del club nerazzurro e pure i cuoricini dell'ex presidente Zhang.