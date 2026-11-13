Mancini non lo volevano alcuni club della Serie A, Marotta, Percassi e altri, sostengono anche altri, puntavano su Conte. Qualcuno diceva che volessero toglierlo dal mercato per almeno un anno e mezzo, due. Mercato delle panchine di Serie A, intendo. Non volevano Mancini perché in fondo il tradimento c'era stato, no? Il tradimento saudita. Ma non era quella la vera ragione». Ivan Zazzaroni, dai social, parla dell'Italia dopo la vittoria contro la Francia e si sofferma su Mancini e sulla scelta di Malagò di puntare sull'ultimo CT che ha vinto sulla panchina della Nazionale.

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Il direttore del Corriere dello Sport ha anche aggiunto: «Erano interessi individuali, interessi personali, interessi professionali. Non volevano l'allenatore CT, pardon, che aveva vinto qualcosa nel 2021, cioè un europeo importante, un europeo di emozioni. Pure Malagò, dopo la parentesi brevissima di Maldini, con questa intuizione di Pirlo, che non è piaciuta a nessuno, nemmeno alla gente, povero Pirlo, si è imposto, si è imposto e ha messo Mancini. Questo è uno dei motivi per cui gliela faranno pagare, vogliono fargliela pagare. Ma non è questo il motivo principale. Il motivo principale riguarda rapporti interni nella federazione e interessi, appunto, di alcune squadre, in particolare di un paio di squadre che vogliono portare il calcio a Milano. Perché se dovesse vincere Galliani, sembra evidente, no? La Federazione praticamente si sposterebbe a Milano, come si sarebbe spostata con Maldini, che aveva un ufficio che lui non avrebbe mai frequentato. Questo è certo».

«Oggi Mancini non ha vinto nulla, ha portato dieci punti in un girone con tre squadre che hanno fatto l'ultimo Mondiale: Turchia, Francia, che è terza nel ranking appunto del mondo, e Belgio. Mancini non ha ancora vinto nulla. Se dovesse perdere in Belgio non cambierebbe nulla. Ma per quale motivo? Innanzitutto perché ci salverebbe dalla retrocessione in Nations. Non voglio neanche pensare al primo posto. Ma secondo me perché ha ricreato uno spirito di nazionale, ma soprattutto ha smontato tutti i luoghi comuni. Mancini è un momento di grande svolta per la nazionale e per tutti i CT che verranno dopo di lui. Lui con due soli ritiri, due soli ritiri, ha ricreato uno spirito. Ha fatto delle scelte giuste, ha fatto il mestiere del CT, che probabilmente altri non avrebbero saputo fare e non hanno saputo fare. Due ritiri e oggi abbiamo la Nazionale che ha preso quattro punti alla Francia», ha spiegato sul momento della Nazionale italiana.

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«Non vi piacerà, è antipatico, si pone male. Boh, io lo conosco dal '79. Credo che Mancini sia veramente il CT giusto al momento giusto. Adesso non so il 14 dicembre, vedremo cosa accadrà, cosa succederà, se metteranno un altro presidente federale e non quello che ha scelto Mancini. Quindi Malagò, che a livello internazionale è uno dei migliori dirigenti italiani, forse il migliore. Vedremo. Comunque ricordatevi: il calcio italiano non voleva quello che ci sta restituendo la Nazionale. Quindi vuol dire che la competenza e la Nazionale sono un interesse secondario per certa gente», ha concluso Zazzaroni.

(Fonte: Corriere dello sport)