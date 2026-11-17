Dopo mesi ai box per infortunio, l'Inter ha organizzato un evento che permetterà ai tifosi di incontrare John Stones. "Un'occasione imperdibile, un appuntamento tutto da vivere per sentirsi ancora più vicini all'Inter anche durante la sosta del campionato: mercoledì 18 novembre i tifosi nerazzurri potranno incontrarlo all'Inter Store Castello", si legge in una nota pubblicata sul sito ufficiale del club nerazzurro.

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L'evento, in programma dalle 17 alle 18, permetterà a 100 tifosi di partecipare a uno speciale Meet&Greet con il difensore inglese. I fan saranno protagonisti di una sessione dedicata di foto e autografi, durante la quale potranno conoscere da vicino Stones condividendo la propria passione nerazzurra.

Il club nerazzurro specifica anche che all'evento potranno partecipare i primi 100 tifosi che tra lunedì 16 novembre - oggi - e mercoledì 18, acquisteranno una delle tre maglie ufficiali dell'Inter presso uno dei tre Inter Store che si trovano a Milano, Castello, San Babila e San Siro. Qualche settimana fa lo stesso evento era stato organizzato allo Store di San Babila ed era Curtis Jones il protagonista dell'incontro.

(fonte: inter.it)