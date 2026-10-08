Un amore viscerale che gli ha permesso di sognare la Coppa del Mondo e di farla materializzare tra le sue mani. Con Lionel Messi il popolo argentino è tornato a sognare anni dopo l'esistenza di un genio come Maradona. Qualcuno li ha anche paragonati. Chi ama il calcio si sente fortunato di aver avuto modo averli entrambi. Qualche notte fa è arrivato l'addio alla Nazionale argentina da parte di Leo che gioca ancora oggi nell'Inter Miami dopo la storica avventura al Barcellona e l'approdo, particolarissimo, al PSG.

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L'arrivo al Monumental, la gente impazzita al passaggio del pullman della Nazionale di Scaloni: bandiere, cori, pianti, ringraziamenti, l'omaggio sentitissimo a uno dei giocatori più forti che la storia del calcio potrà ricordare ancora per tanto tanto tempo.

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Sui social il giocatore, che dopo tutte le lacrime versate negli ultimi mesi tra la finale della Coppa del Mondo persa contro la Spagna e l'addio alla Nazionale, scrive un ultimo post (sponsorizzato e realizzato in collaborazione con Adidas che per l'addio ha realizzato una maglia esclusiva) dedicato a questo struggente addio. "Tutto è stato detto. E ora, tutto è fatto. E le uniche parole rimaste... sono dal profondo del mio cuore: Grazie Argentina". Don't cry for him, Argentina. Sorridi per quello che è stato.