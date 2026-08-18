Intervista leggera sui profili social del club merengues nel giorno in cui è stato ufficializzato l'arrivo del portoghese
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Da oggi, anche se è già successo da un pezzo, è ufficialmente l'allenatore del Real Madrid. José Mourinho è stato presentato ai tifosi e ha detto una delle sue frasi ad effetto per cominciare: «Alla gente posso dire che sono uno di voi, lo sono sempre stato da quando me ne sono andato".
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Si è presentato così in conferenza stampa aggiungendo: «Le parole non bastano... perché è come una missione. Non si tratta di preoccuparmi di me stesso o se guadagnerò molto o poco. Sono qui per aiutare tutti a migliorare».
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Ohi (ride.ndr). José Mário dos Santos Mourinho Félix.
-Se le dico Real che parola mi dice?
Cuore.
-Una sola parola per definirsi come allenatore?
Top.
-Il suo cibo preferito?
Dovrei dire Baccalà che piace a tutti i portoghesi. Ma dico un filetto di Wagyu (un taglio di carne giapponese, buonissima e pregiata.ndr). Mi piace molto.
-Artista o musicista preferito?
Non posso che dire Bryan Adams perché è un grande artista. Ed è anche un buon amico.
-Ha un talento occulto?
NO!
-Se un compagno di squadra o un giocatore volesse venire nel tuo paese, dove lo porteresti?
Il un posto per pochi.
-E infine cosa significa essere l'allenatore del Real Madrid?
È il massimo onore per un allenatore.
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