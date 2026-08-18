Da oggi, anche se è già successo da un pezzo, è ufficialmente l'allenatore del Real Madrid. José Mourinho è stato presentato ai tifosi e ha detto una delle sue frasi ad effetto per cominciare: «Alla gente posso dire che sono uno di voi, lo sono sempre stato da quando me ne sono andato".

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Si è presentato così in conferenza stampa aggiungendo: «Le parole non bastano... perché è come una missione. Non si tratta di preoccuparmi di me stesso o se guadagnerò molto o poco. Sono qui per aiutare tutti a migliorare».

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Poi un'intervista più leggera, che arriva dai social del club spagnolo.

Ohi (ride.ndr). José Mário dos Santos Mourinho Félix.

-Se le dico Real che parola mi dice?

Cuore.

-Una sola parola per definirsi come allenatore?

Top.

-Il suo cibo preferito?

Dovrei dire Baccalà che piace a tutti i portoghesi. Ma dico un filetto di Wagyu (un taglio di carne giapponese, buonissima e pregiata.ndr). Mi piace molto.

-Artista o musicista preferito?

Non posso che dire Bryan Adams perché è un grande artista. Ed è anche un buon amico.

-Ha un talento occulto?

NO!

-Se un compagno di squadra o un giocatore volesse venire nel tuo paese, dove lo porteresti?

Il un posto per pochi.

-E infine cosa significa essere l'allenatore del Real Madrid?

È il massimo onore per un allenatore.