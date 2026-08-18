Intervista leggera sui profili social del club merengues nel giorno in cui è stato ufficializzato l'arrivo del portoghese

Eva A. Provenzano
mourinho

VIDEO / Perez annuncia Mourinho al Real Madrid: "Votatemi alle elezioni per..."

Da oggi, anche se è già successo da un pezzo, è ufficialmente l'allenatore del Real Madrid. José Mourinho è stato presentato ai tifosi e ha detto una delle sue frasi ad effetto per cominciare: «Alla gente posso dire che sono uno di voi, lo sono sempre stato da quando me ne sono andato".

mourinho panchina schalke04 real
Getty Images

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Si è presentato così in conferenza stampa aggiungendo: «Le parole non bastano... perché è come una missione. Non si tratta di preoccuparmi di me stesso o se guadagnerò molto o poco. Sono qui per aiutare tutti a migliorare».

Caricamento post Instagram...
Poi un'intervista più leggera, che arriva dai social del club spagnolo.

mourinho
Caricamento post Instagram...
-Nome completo?

Ohi (ride.ndr). José Mário dos Santos Mourinho Félix.

-Se le dico Real che parola mi dice?

Cuore.

-Una sola parola per definirsi come allenatore?

Top.

-Il suo cibo preferito?

Dovrei dire Baccalà che piace a tutti i portoghesi. Ma dico un filetto di Wagyu (un taglio di carne giapponese, buonissima e pregiata.ndr). Mi piace molto.

-Artista o musicista preferito?

Non posso che dire Bryan Adams perché è un grande artista. Ed è anche un buon amico.

-Ha un talento occulto?

NO!

-Se un compagno di squadra o un giocatore volesse venire nel tuo paese, dove lo porteresti?

Il un posto per pochi.

-E infine cosa significa essere l'allenatore del Real Madrid?

È il massimo onore per un allenatore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti