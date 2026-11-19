Le parole di Conte, su un cerchio da chiudere con la Juventus, sono diventate virali e hanno acceso il dibattito. Ne ha parlato pure Alfredo Pedullà su Sportitalia: "Ha omesso il passaggio più importante. Lui ha detto che ha sfiorato due volte il ritorno a Torino, la prima volta hanno scelto Sarri e poi quando è arrivato Thiago Motta. Ma omette soprattutto la primavera del 2025 quando lui aveva detto al Napoli che non avrebbe rinnovato e sarebbe andato alla Juventus", ha sottolineato l'esperto di mercato. Che poi ha parlato anche dell'effetto che avranno secondo lui su Spalletti le parole dell'ex allenatore bianconero. (CLICCA QUI PER LEGGERE IL RESTO DELL'ARTICOLO)