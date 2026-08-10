L'Inter se arrivasse l'offerta giusta potrebbe cederlo comunque dopo il rientro dall'anno in prestito con il Marsiglia. Ma le premesse di questo inizio stagione per Benjamin Pavard sono state tutte votate al 'se posso, se vogliono, resto'. Ha ben impressionato nelle amichevoli estive e vorrebbe giocarsi le sue carte al club nerazzurro. Lancia segnali in questo senso, anche sui social.

Getty Images

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Di ieri il post nel quale ha pubblicato le foto della tournée con il club nerazzurro e ha scritto di essere felice di tornare in campo. I due cuoricini nerazzurri dicevano tutto il resto e confermano quanto il giocatore stia provando a farsi posto tra le gerarchie di Chivu.

Alla fine Romero non è arrivato, è arrivato solo Stones e lui potrebbe comunque avere spazio tra i difensori nerazzurri con più competizioni in arrivo.

Un altro segnale social è arrivato dal like del francese alla foto del ritorno dei compagni reduci dal Mondiale alla Pinetina. Ieri sono rientrati capitan Lautaro Martinez e Thuram (che ha commentato il post del connazionale con un 'l'interista'): il difensore ha messo like ad entrambi.

Una partita a padel di troppo e qualche atteggiamento di superficialità nei momenti di necessità avevano inclinato il rapporto del calciatore con lo spogliatoio nerazzurro e un chiarimento quindi potrebbe essere necessario. I like e il desiderio di voler restare sono magari dei punti di partenza.

“Se la foto della partita giocata a padel, da infortunato, può essere derubrica a leggerezza, il non voler stringere i denti nel momento del bisogno e altri atteggiamenti un po’ così, avevano creato quell’incrinatura che ne aveva determinato la cessione lo scorso anno”.

Ieri con loro è arrivato ad Appiano anche Stones - acquistato a parametro zero per rinforzare la difesa - per i primi allenamenti. Nel caso del difensore inglese, in pratica unico acquisto di mercato dell'Inter fin qua (se non consideriamo Stankovic riacquistato dal Brugge), nessun like da Pavard.