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Cristian Chivu si è preso la sua rivincita personale su Cesc Fabregas. L'allenatore dell'Inter ha vinto oggi la Panchina d'Oro assegnata dai suoi colleghi relativamente alla scorsa stagione. Lo spagnolo, arrivato secondo, aveva invece vinto il premio di miglior allenatore assegnato al Gran Galà del Calcio. Maurizio Pistocchi, noto giornalista, ha commentato così la notizia sul suo profilo X:

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"Nata al termine della stagione 1992/93 per iniziativa di Massimo Moratti... CONTINUA A LEGGERE QUI