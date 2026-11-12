In queste ore, con una nota stampa, la famiglia del presidente Moratti, ex presidente dell'Inter, ha reso noto che il progetto Inter Campus si staccherà dal club di via della Liberazione che ha deciso di dedicarsi ad un nuovo progetto, Fondazione Inter. Da un lato l'operatività sul campo in 31 Paesi dove dal 1997 sono stati portati i valori nerazzurri e un programma ben definito che ha regalato momenti di gioia e speranza a centinaia e centinaia di bambini meno fortunati e dall'altro l'impegno di erogare risorse economiche, beni o servizi.

Il club nerazzurro ha precisato che la collaborazione proseguirà. E su questo e su tutta la vicenda è arrivato il commento di Maurizio Pistocchi. CLICCA QUI PER LEGGERE IL COMMENTO DEL GIORNALISTA