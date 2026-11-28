L'ex attaccante di Inter e Genoa ha risposto nel merito all'intervista rilasciata ieri dall'ex presidente del Grifone
La mossa strategica dell'Inter per il futuro: cambiano le cose e arriva il nuovo benchmark
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Il tuffo nel passato fatto ieri da Enrico Preziosi ha generato strascichi. Nel corso della chiacchierata con la Gazzetta dello Sport, l'ex presidente del Genoa è tornato sul rapporto con Massimo Moratti e in particolare sulla trattativa che portò Diego Milito e Thiago Motta in nerazzurro... CONTINUA A LEGGERE
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