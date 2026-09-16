Ieri Hakan Calhanoglu si è sottoposto a degli esami strumentali che hanno evidenziato un risentimento muscolare all'adduttore della coscia destra.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Il centrocampista turco salterà sicuramente Roma-Inter di sabato ed è da vedere se verrà convocato dal CT della Turchia Vincenzo Montella per le prossime partite di Nations League, tra le quali c'è anche la sfida contro l'Italia.

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Un altro stop fisico per Calhanoglu, che aveva iniziato la stagione con un grande gol contro il Monza alla prima giornata e la rete decisiva contro il Cagliari alla seconda. Calha, tra l'altro, è in scadenza di contratto e il DS Baccin ha già avviato i primi contatti con l'entourage per intavolare la trattativa per il rinnovo.

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Fabio Ravezzani, intervenuto su Twitter, ha però voluto porre l'attenzione sulla tenuta fisica di Calhanoglu, un tema da affrontare: "È la conferma che il suo fisico inizia lentamente a cedere. L’Inter dovrà tenerne conto", scrive il direttore di TeleLombardia.