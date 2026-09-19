Sul carro di Lautaro Martinez Fabrizio Biasin ci è salito in tempi non sospetti. Lo difende sempre, tutte le volte che viene messo in dubbio se per qualche gara consecutiva non trova il gol, come se alla fine dei conti non ne facesse comunque sempre tanti. E come se non trascinasse tutti i suoi compagni con la sua rabbia sconvolgente e la sua grinta innata.

Anche questa sera, l'Inter si era infilata in un guaio. Due a zero sotto all'Olimpico, contro la Roma, alla fine del primo tempo. Doppietta di Koné. Tifosi nerazzurri ancora una volta basini di fronte allo choc di un altro inizio partita complicato.

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Poi come sempre, dagli spogliatoi esce fuori la sorella maggiore dell'Inter e succede che arriva il pareggio. Doppietta di Lautaro Martinez, giusto per replicare a Koné, corteggiato in passato pure dai dirigenti nerazzurri.

Quello che dicono di Lautaro

La cosa più incredibile rispetto alla resa di Lautaro è che possa esistere ancora qualche scettico.



“Sbaglia i match più importanti”.



Torneranno a farsi vivi dopo 2 partite senza gol e, come sempre, verranno zittiti da uno dei più grandi (e sottovalutati) attaccanti al mondo. pic.twitter.com/Ao6zYoN2vQ — Fabrizio Biasin (@FBiasin) September 19, 2026

Il giornalista proprio di Lautaro parla in uno dei suoi tweet che analizzano la prestazione della squadra di Chivu: "La cosa più incredibile rispetto alla resa di Lautaro è che possa esistere ancora qualche scettico. “Sbaglia i match più importanti”. Torneranno a farsi vivi dopo 2 partite senza gol e, come sempre, verranno zittiti da uno dei più grandi (e sottovalutati) attaccanti al mondo". Tipo un passo e chiudo, su Lautaro è tutto.