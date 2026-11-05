Il bisticcio tra Lucca e De Bruyne non colto pienamente dalle telecamere con l'italiano che dice in inglese 'fuck you' per rafforzare il concetto e farsi capire meglio dal compagno. "Un episodio sconcertante questo", lo ha definito Sabatini che ha commentato su SportMediaset la sconfitta in Champions League del Napoli di Allegri.

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Ecco cosa ha aggiunto poi sul momento del Napoli: «Sono intervuti i compagni uno-due compagni perché non arrivassero a contatto. Il tutto mentre il Porto stava giocando la palla. Il punto credo sia la compattezza dello spogliatoio. Magari basterà il ritiro ma non c'è tempo. Già domenica a mezzogiorno e mezza per il Napoli c'è una gara che può essere da dentro o fuori (contro la Lazio.ndr). Da dentro o fuori anche per Allegri. È il grande punto interrogativo. A me risulta che De Laurentiis abbia comunque intenzione di proseguire nella linea con l'allenatore. Ma c'è da registrare da cronista che alcuni allenatori, almeno un paio, a spasso si sono proposti per prendere il posto di Allegri».

(Fonte: SM)