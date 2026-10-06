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Nella giornata di oggi, il TAR della Lombardia ha dichiarato inammissibili o respinti tutti i ricorsi, cinque in totale che si opponevano alla vendita di San Siro – dalle delibere che ne hanno segnato l’iter al contratto di vendita – da parte del Comune di Milano a Inter e Milan.

Come riferito da Calcio & Finanza, “si chiude così un lungo capitolo legato alla giustizia ordinaria in merito al passaggio di proprietà di San Siro che è stato di fatto il primo passo concreto compiuto da Inter e Milan verso il loro nuovo stadio che sorgerà accanto all’attuale Meazza e sarà di proprietà delle due squadre, così come l’intera area che include anche l’impianto attuale che verrà preservato in una piccola parte”.

Giovanni Capuano, giornalista di Panorama e opinionista, ha commentato sul suo profilo X la notizia che riguarda il Meazza.

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