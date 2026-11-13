Dopo la vittoria dell'Italia contro la Francia, il giornalista su SI ha parlato del centrocampista della Lazio e dell'addio all'Inter
VIDEO FCIN1908 / Ausilio: "Nessun rimpianto, sempre priorità Inter. Questa è la più forte"
Si è detto arrabbiatissimo per Frattesi. Il giornalista Fabio Santini, su SportItalia, ha parlato dell'ex centrocampista nerazzurro dopo la vittoria dell'Italia contro la Francia. E si è soffermato anche sul pensiero di Piero Ausilio, ex direttore sportivo dell'Inter, che ha detto di aver lasciato un'Inter forte e completa. «Ausilio, fa il piangina, dice: Ah, lascio una grande Inter, io qua, io là, non sento Marotta, eccetera. Io sono arrabbiatissimo. Frattesi..»... CLICCA QUI PER LEGGERE IL RESTO DELL'ARTICOLO.
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