Si è detto arrabbiatissimo per Frattesi. Il giornalista Fabio Santini, su SportItalia, ha parlato dell'ex centrocampista nerazzurro dopo la vittoria dell'Italia contro la Francia. E si è soffermato anche sul pensiero di Piero Ausilio, ex direttore sportivo dell'Inter, che ha detto di aver lasciato un'Inter forte e completa. «Ausilio, fa il piangina, dice: Ah, lascio una grande Inter, io qua, io là, non sento Marotta, eccetera. Io sono arrabbiatissimo. Frattesi..»... CLICCA QUI PER LEGGERE IL RESTO DELL'ARTICOLO.