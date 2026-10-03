Con la Turchia ha esordito e ha giocato da titolare accanto al fratello Pio. Un sogno per lui e per la sua famiglia. Un sogno innescato dalla convocazione di mister Mancini che ha creduto in lui e lo ha portato con sé per vedere come va e per lanciare la sua nuova Italia a partire dalla Nations League. Sebastiano Esposito si è preso la scena con due presenze da titolare su tre gare giocate dalla Nazionale: prima la partita contro la Nazionale di Montella, poi da titolare, pure quella contro la Francia di Zidane.

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Nei giorni successivi al suo approdo tra i titolari dell'Italia, il fratello Salvatore aveva parlato di un'emozione immensa per tutta la sua famiglia. Seba racconta la sua in un post sui social: "Titolare contro la Francia in uno stadio da brividi, il sogno continua. E l’Italia cresce. E con lei anche il mio orgoglio di rappresentare questa maglia", ha scritto.